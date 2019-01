DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO: GRAZIE ALLA LEGA IN ARRIVO 910 MILA EURO PER I COMUNI DEL SUD EST MILANESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2019 – Con decreto del Ministero dell’Interno, sono stati sbloccati i fondi previsti dal comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019.

Grazie al Ministro Salvini, nei Comuni del Sud Est Milanese, è in arrivo un corposo contributo di 910 mila euro da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Con i nostri Ministri e Parlamentari Lega, ci siamo impegnati fin da subito per cercare di superare alcuni vincoli che limitavano i fondi alle amministrazioni e questo contributo va in quella direzione.

100 mila euro per i Comuni di: Melegnano, Paullo, Mediglia e Vimodrone.

70 mila euro per i Comuni di: Cerro al Lambro, Pantigliate e Settala.

50 mila euro per i Comuni di: Colturano, Dresano, Rodano, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi.

Come Lega ci siamo attivati fin da subito, in quei Comuni dove siamo in amministrazione, per utilizzare al meglio questo importante contributo, ci aspettiamo la stessa attenzione anche da parte di quei Comuni dove la Lega è in opposizione.

Lo scrive in una nota il Segretario Lega Circoscrizione Est Vailati Cristiano.

Redazione