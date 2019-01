Domenica 20 gennaio, con la Roccolo Cross Country Canegrate entra nell’olimpo delle corse campestri

Attesi quasi 2mila atleti alla manifestazione inserita nel circuito Cross per Tutti, organizzata dall’Atletica PAR Canegrate con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

(mi-Lorenteggio.com) Canegrate, 15 gennaio 2019 – Il Parco del Roccolo entra nell’olimpo del cross. È in programma domenica 20 gennaio a Canegrate la Roccolo Cross Country, tappa numero due del Cross per Tutti, il circuito di corse campestri più partecipato della Lombardia. All’appuntamento organizzato dall’Atletica PAR Canegrate con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sono attesi quasi 2mila sportivi, in prevalenza giovani e giovanissimi. «Una grande opportunità per far conoscere il mondo dell’atletica ai più piccoli; una prova per far conoscere e per valorizzare il Parco del Roccolo», spiega il responsabile organizzativo della PAR Canegrate Umberto Scordamaglia. «Siamo orgogliosi di essere stati inseriti in un circuito importante come quello del Cross per Tutti che, giunto alla sua ottava edizione, è un punto di riferimento per il cross. La buona riuscita della prima edizione della nostra Roccolo Cross Country ci ha permesso di essere inseriti nella kermesse sportiva più partecipata, ma soprattutto quella che richiama moltissimi ragazzi e giovani».

Come già per la Roccolo Run che si disputa a maggio, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto essere al fianco dell’Atletica PAR Canegrate anche in questa nuova avventura nella convinzione che «lo sport, se praticato in modo sano, sia un’ottima occasione di crescita», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «Il nostro essere banca locale ci porta ad sostenere le iniziative del nostro territorio che hanno un valore aggiunto e che sanno dare un una spinta in più alla crescita del territorio stesso».

La giornata di domenica 20 gennaio si apre alle 8 con il ritrovo al campo sportivo di via Terni. Alle 9 il via alla prima prova dei Master; quindi, la partenza di tutte le altre gare. In calendario sono previste 22 prove che vedranno protagonisti gli atleti dai 6 anni in su. Il percorso si snoda sul campo adiacente al centro sportivo su un circuito di 2 km (da ripersi da una a tre volte a seconda della categoria) e vede un primo tratto in erba dove ci si può lanciare al massimo della velocità e un secondo tratto più tecnico, con salite e discese all’interno del bosco, più nelle corde degli amanti del cross.

Dopo la gara di apertura di domenica 13 gennaio a Cesano Maderno (MB) e la tappa di Canegrate, il circuito Cross per Tutti prosegue a Seveso (MB) il 2 febbraio, a Lissone (MB) il 10 e a Cinisello Balsamo (Mi) il 24, per concludersi a Paderno Dugnano (Mi) il 3 marzo.

Redazione