M5S LOMBARDIA. LAVORATORI SUPERDì/IPERDì QUESTA MATTINA IN PRESIDIO IN REGIONE LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2019 – Continua il calvario dei lavoratori della catena di supermercati Superdì/Iperdì che questa mattina, in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio regionale, hanno manifestato pacificamente davanti al Pirellone. Una loro rappresentanza è stata poi accolta all’interno del palazzo dove si stava svolgendo l’ennesima riunione convocata per discutere delle loro problematiche.

La situazione di crisi della catena di supermercati è stata da subito seguita dal consigliere del M5S in Regione Lombardia, Dino Alberti.

“Alla base di tutte le problematiche dei lavoratori, – sottolinea Alberti – una gestione dell’azienda assolutamente caotica da parte della proprietà. I circa 800 dipendenti dei quasi 40 punti vendita distribuiti tra Lombardia, Piemonte e Liguria, non ricevono alcuno stipendio dallo scorso agosto”.

A complicare ulteriormente la situazione, nella giornata di domani il Tribunale di Monza ha convocato l’azienda che dovrà spiegare perché ha presentato la richiesta di concordato pur continuando, allo stesso tempo, nella sua operazione di cedere dei punti vendita a terzi.

“Ad aiutare concretamente i lavoratori, – prosegue il consigliere regionale – l’impegno continuo del Governo che lo scorso 11 gennaio ha firmato il decreto di concessione del trattamento di Cassa integrazione per cessazione dell’attività.

Un’ottima notizia che, nonostante i ritardi causati dalle continue incertezze dell’azienda, ha visto il Governo assicurare, in tempi rapidi, un importante sostegno economico ai lavoratori che verrà erogato a breve.

Va ricordato che la CIGS che riceveranno i dipendenti Superdì/Iperdì, eliminata dalla riforma del lavoro del Governo Renzi, è stata reintrodotta ad ottobre 2018 con il Decreto Genova”.

“La mia attenzione resta massima sulla vicenda e continuerò a vigilare affinché tutti i lavoratori, nessuno escluso, vengano salvati”.

Redazione