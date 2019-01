MANIFATTURIERO LOMBARDO PUNTA DI DIAMANTE IN EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2019 – Per il suo rilevante indotto e per lo

straordinario apporto al commercio estero, è stata la

manifattura il vero emblema della riscossa italiana dopo la

lunga crisi 2008-2013, riuscendo a crescere in media del 7,4%

nel quadriennio 2014-17, cioè quasi il doppio del PIL.

MANIFATTURA PUNTA DI DIAMANTE DELL’ECONOMIA – Lo sostiene un

recente approfondimento statistico della Fondazione Edison che

spiega come sia la manifattura, dunque, il motore di un’Italia

che non è affatto fanalino di coda in Europa ma la punta di

diamante. E in testa a questa rincorsa europea, c’è la

Lombardia, che mese dopo mese ha ridotto la differenza con

l’indice di produzione manifatturiero dell’Eurozona e aumentato

la distanza con la media italiana, in tutti i settori

produttivi, con il traino di meccanica, minerali non metalliferi

e gli strumenti biomedicali, e in maniera omogenea in tutti i

territori.

CON 100 MILA AZIENDE LOMBARDIA CONFERMA RUOLO TRAINO ECONOMIA –

Anche nell’ultimo trimestre, la Lombardia prosegue la sua

rincorsa europea, con le sue 100 mila aziende, un quinto del

totale nazionale, con il suo fatturato di circa 250 miliardi e

valore aggiunto di oltre 60 miliardi, quest’ultimo in crescita

negli ultimi anni di circa il 5%.

Questi i dati ripresi nell’approfondimento settimanale di

#LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it

SACRIFICIO, PASSIONE E INNOVAZIONE – “I dati del manifatturiero

lombardo – ha commentato il vicepresidente e assessore alla

Ricerca, Innovazione, Università, Export e

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala – confermano

la vocazione della nostra Regione a rimboccarsi le maniche e a

lavorare ancora di più per raggiungere traguardi sempre più

ambiziosi. Spirito di sacrificio, passione e innovazione: questi

sono gli ingredienti delle nostre aziende per crescere ancora e

connettersi con il resto del mondo. L’industria manifatturiera

lombarda si conferma leader e rappresenta il traino per tutte le

altre regioni italiane”.

TREND POSITIVIVO – Lo studio di Fondazione Edison (realizzato su

dati Istat) sottolinea come, negli ultimi tre anni (2015-2017)

il valore aggiunto dell’industria manifatturiera italiana sia

sempre regolarmente aumentato di più del valore aggiunto delle

manifatture francese e britannica e in due anni su tre (il 2015

e il 2017) anche di più di quello della manifattura tedesca. Nel

2017 i dati sono stati i seguenti: Italia +3,8%, Germania +2,7%,

Regno Unito +2,3%, Francia +1,7%.

Nell’arco del quadriennio 2014-17, poi, il valore aggiunto del

settore manifatturiero italiano è aumentato cumulativamente del

10%, cioè oltre due volte e mezza di più del PIL (+3,8%): un

incremento più o meno analogo a quello sperimentato dal

commercio (+10%) e dai servizi di alloggio e ristorazione

(+10,7%).

I COMPARTI CHE ‘TIRANO’ – Ecco i numeri del successo del

manifatturiero: mezzi di trasporto (+42,8% in quattro anni,

rispetto al 2013), prodotti in metallo (+13,8%), farmaceutica

(+12,4%), chimica (+12,3%) e alimentare (+9,9%). Grande la

spinta al nostro commercio estero: il surplus manifatturiero

italiano, oggi il quinto al mondo, è quasi raddoppiato in dieci

anni, passando dai 53 miliardi di euro del 2007 ai 97 miliardi

del 2017.

