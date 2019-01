MONTE ISOLA/BS, ROLFI LA VOTA COME ‘EUROPEAN BEST DESTINATION’ DEL 2019

ASSESSORE: OCCASIONE UNICA, SOSTEGNO DI REGIONE LOMBARDIA

È POSSIBILE VOTARLA SUL WEB FINO AL 5 FEBBRAIO 2019

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2019 – Si sono aperte oggi e si chiuderanno il

5 febbraio le votazioni per decretare la ‘European best

destination’ del 2019. Potranno votare tutti gli utenti del web

attraverso i siti

www.europeanbestdestinations.com/european-best-destination2019 e

su www.vote.ebdest.in

UNICA CANDIDATURA LOMBARDA – Nella rosa delle 20 destinazioni

più interessanti da visitare quest’anno è stata inclusa anche

Monte Isola, unica rappresentante lombarda tra realtà come

Firenze, Atene, Parigi, Budapest e Londra.

IN CORSO CAMPAGNA DI PROMOZIONE – La candidatura dell’isola del

Sebino, presentata ufficialmente solo pochi giorni fa

dall’assessore regionale al Turismo Lara Magoni, è stata

sottoscritta, questa mattina, anche dall’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. “La

Regione Lombardia è al fianco di Monte Isola – ha confermato

Rolfi – e sostiene convintamente la sua candidatura come

‘European best destination del 2019’. Stiamo facendo campagna

sui Social, per invitare tutti i Lombardi ad aderire e chiederò

di votare anche al presidente Attilio Fontana”.

VALORIZZARLA È DOVERE ISTITUZIONALE – “Si tratta di una

occasione unica per l’isola, per il Sebino e per tutto il

territorio regionale – ha sottolineato Rolfi -. Dobbiamo

sfruttare in maniera continuativa la visibilità internazionale

portata in questi anni da ‘The Floating Piers’. Monte Isola è

una realtà unica e merita sostegno. La sua valorizzazione

rappresenta un dovere istituzionale a cui la Regione Lombardia

non si sottrae”.

