Bomba Pizzeria Sorbillo: Paolo Scudieri (Eccellenze Campane) massima solidarietà a Gino, ma, Napoli è anche altro

(mi-lorenteggio.com) Napoli, 16 gennaio 2019 – Di seguito il commento di Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane, a fronte del tragico evento accaduto ieri davanti alla Pizzeria Sorbillo.

“Napoli è bellezza e umanità ma allo stesso tempo presenta criticità” così commenta Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane, l’increscioso episodio occorso questa notte davanti alla pizzeria Sorbillo di Napoli – “Esprimo tutta la mia solidarietà a un grande professionista della ristorazione come Gino che ogni giorno esporta con passione i valori del Sud in Italia e all’estero” – “L’episodio di ieri sera è gravissimo ma Napoli non è solo questo: c’è un tessuto meraviglioso che produce e cresce ogni giorno. Per tale ragione, è fondamentale lavorare con le nuove generazioni affinchè comprendano il senso della legalità e l’importanza dei valori tipici di questa terra che costituiranno le basi della loro crescita”. In occasione del quinto anno di apertura di Eccellenze campane, che ricorre proprio oggi, Paolo Scudieri, imprenditore campano di successo difende quel Mezzogiorno sano e operoso che si impegna per valorizzare un territorio con grandi potenzialità.

