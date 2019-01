Fusione Vermezzo-Zelo Surrigone. M5S, bene la fusione, così si fa la volontà dei cittadini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2019 – La Commissione regionale Affari Istituzionali ha approvato il progetto di legge di fusione del Comune di Vermezzo e Zelo Surrigone.

Monica Forte, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “I cittadini, con il referendum di settembre, si erano espressi a favore della fusione e la loro volontà deve essere rispettata. La costituzione di un nuovo comune ci vede assolutamente d’accordo e avrà ricadute positive sia nella futura gestione amministrativa, con una maggiore capacità di accesso alle risorse pubbliche e una razionalizzazione dei costi, che nel miglioramento della vita dei cittadini.

Più in generale le fusioni innescano dei meccanismi di risparmio e di efficientamento dei servizi offerti che non possono che rafforzare i territori con benefici indiscutibili per la collettività e per il Paese.

La fusione, dopo questo passaggio in Commissione, arriverà in Consiglio Regionale per il voto definitivo martedì 29 gennaio prossimo”.

