LODI. CASO MENSA, DE CORATO: BENE RICORSO SINDACO, IL COMUNE HA APPLICATO LA LEGGE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De

Corato ha espresso solidarietà al Sindaco di Lodi,

“ingiustamente vittima di uno scandalo mediatico”.

“Il Comune di Lodi – sostiene De Corato – ha presentato ricorso

alla Corte di Appello di Milano contro la sentenza del tribunale

civile di Milano dello scorso 13 dicembre sul cosiddetto ‘caso

mense’. Secondo il giudice di primo grado il regolamento

comunale è discriminatorio nella parte in cui richiede agli

extracomunitari di documentare il possesso o meno di beni

immobili, mobili o redditi registrati nel Paese di provenienza”.

REGIONE LOMBARDIA INTRODOTTO TESTO 445 PER SERVIZI ABITATIVI –

“Il ‘caso mense’ – ricorda l’assessore – è scoppiato a seguito

della volontà del Comune lombardo di applicare a chi volesse

usufruire di tariffe agevolate per mensa e scuolabus la norma

prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 del ‘Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa’. Si tratta dello stesso articolo

introdotto da Regione Lombardia nel Regolamento del 4 agosto

2017 per l’assegnazione di servizi abitativi pubblici”.

STESSA LEGGE APPLICATA A MILANO,IN TOSCANA E IN EMILIA ROMAGNA –

“Premesso che ritengo il Comune di Lodi essere nel giusto –

aggiunge De Corato – per quanto riguarda il difetto di

giurisdizione, c’è anche un’altra questione che torna alla

memoria: la stessa legge è stata applicata negli anni, ben prima

del sindaco di Lodi, anche da regioni di sinistra, con l’unica

differenza che intorno a loro non si è sollevato alcun

polverone. La legge regionale della Toscana e

dell’Emilia-Romagna prevede, infatti, che, nell’ambito dei

contributi per l’affitto e l’assegnazione delle case popolari,

non bisogna avere proprietà né in Italia né all’estero, norma

utilizzata anche dallo stesso Comune di Firenze. Anche in queste

Regioni va presentato l’ISEE e rendicontato se si hanno

proprietà all’estero per l’assegnazione degli alloggi popolari”.

“Anche il Comune di Milano – conclude l’assessore – come si può

leggere nel ventunesimo bando per l’assegnazione di alloggi

popolari pubblicato sul sito, richiede ai cittadini

extracomunitari di documentare di non avere proprietà o altro

diritto reale su alloggio all’estero tramite certificazione o

attestazione rilasciata dalle autorità del proprio paese di

origine”.

Redazione