Milano. Scontro auto ambulanza in viale Fulvio Testi, tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2019 – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 13.30 a Milano viale Fulvio Testi angolo Santa Marcellina. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’ambulanza Ital Eferm che si stava recando all’Ospedale di Milano Niguarda per il recupero di una equipe Neonatale, per

effettuare trasporto in codice rosso dall’Ospedale di Sesto San Giovanni a quello del Niguarda.

Sul posto sono giunte alcune ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.

Tre i feriti:

un soccorritore di 28 anni che è stato trasportato in codice verde al Niguarda

una soccorritrice di 34anni, che è stata trasportata in codice verde al Multimedica

un uomo trasportato in codice giallo al Policlinico accompagnato da auto infermeristica

V. A.