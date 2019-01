NCC LOMBARDIA: ROS BLACK TAXI, STORIA DI UN SUCCESSO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2019 – Il settore dell’auto noleggio con conducente in città e in Lombardia, presenta, nonostante alcune problematiche e nuove normative del settore, casi di sviluppo e successo.

Il servizio di taxi privato, infatti, risulta molto utile e vantaggioso rispetto ad altri mezzi di trasporto pubblico in quanto, permette, in breve tempo, di raggiungere tutti i cuori nevralgici della città metropolitana e della Regione, come la fiera, gli aeroporti, come i servizi taxi Malpensa, ad esempio.

Il servizio è molto usato e richiesto nei giorni di grandi eventi come la Settimana della Moda o il Salone del Mobile e Fuorisalone.

Eventi che attraggono clientela da tutto il modo, che esige anche servizi di qualità e dal prezzo ragionevole. Flessibilità e dinamicità del servizio, personale esperto e vetture di prestigio garantiscono transfer quotidiani anche per destinazioni come la vicina Svizzera o il porto di Genova.

Servizi sempre più richiesti non solo dalle aziende, ma, anche dai privati, che usano il servizio per raggiungere gli aeroporti, gli ospedali o le località di villeggiatura.

Tra i casi di successo lombardo e italiano, spicca la compagnia Ros Black Taxi di Olgiate Olona (Varese), fondata da Rosario Pione, 26enne, diplomato in ragioneria, ma avendo da sempre la passione per la guida e per le auto, ha scelto di farne una professione e, quindi, di svolgere l’attività di autista di taxi privati, fondando una compagnia N.C.C. (Noleggio con conducente), oggi, tra le più prestigiose.

“Cominciai tre anni fa come semplice autista, dopo aver conseguito i requisiti professionali (patente C.A.P. KB e iscrizione al ruolo dei conducenti), presso una società ncc di Milano, e dopo aver maturato una esperienza annuale, ho scelto di mettermi davvero in gioco,con tutti i miei risparmi, aprendo la mia ditta individuale con licenza di noleggio con conducente propria; scelta molto azzardata in questo periodo storico di incertezze e crisi economica.

Ma, la passione per questo lavoro e la voglia di affermarmi mi hanno motivato e fatto superare le paure” ci racconta Pione.

“Essendo partito senza alcun cliente, i primi mesi sono stati i più duri, poi, pian piano con determinazione e costanza ho ottenuto i primi contatti e con loro,i primi risultati”.

Un successo che trovato subito riscontro e conferma nelle recensioni pubbliche online: “I feedback dei i clienti che ci scelgono per i loro trasferimenti la nostra Compagnia Ros Black Taxi, si possono riassumere proprio nel nostro businnes core:

-professionalità: tutti i miei autisti sono altamente qualificati

-trasparenza: i prezzi sono sempre concordati prima del trasferimento;

-onestà: questo principio è una caratteristica che ci contraddistingue dalla concorrenza

-serietà: il nostro interesse è il Vostro interesse”.

Con queste qualità, quindi, l’azienda è diventata un’eccellenza del settore NCC, riconosciuta in tutto il mondo, che ha davanti un anno, il 2019, fondamentale per il proprio consolidamento e rafforzamento sul mercato.

V. A.