Trenord, disservizi stazione Lissone Corbetta (Lega): “Regione esige più attenzione su queste tratte”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2019 – “In merito ai disservizi lungo le linee ferroviarie S9 e S11 ho parlato con l’assessore Claudia Terzi, la quale ha già chiesto spiegazioni a Trenord. Quanto avvenuto ieri mattina nella stazione di Lissone – Muggio, con una soppressione in ora di punta e i successivi treni in composizione ridotta e con porte rotte che rendevano difficoltoso l’accesso al convoglio, non deve più avvenire perché si è trattato di una mancanza di rispetto per centinaia di pendolari, lavoratori e studenti. Se c’è una soppressione nell’ora di punta occorre accertarsi che i treni successivi non abbiamo problemi di alcuni tipo, altrimenti scoppia il caos e monta la rabbia. Regione Lombardia esige più attenzione da parte di Trenord nei confronti degli utenti, in particolare su queste tratte che sono tra le più frequentate di tutta la Lombardia e peraltro hanno già subito tagli nell’orario emergenziale di questo inverno.” E’ quanto dichiara il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta in merito ai disservizi avvenuti ieri mattina lungo le linee S9 e S11 e in particolare nella stazione di Lissone – Muggiò.

Redazione