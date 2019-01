CORMORANI. ROLFI: PROVINCE SI ATTIVINO PER ATTUARE PIANO DI CONTENIMENTO

LETTERA A PRESIDENTI PROVINCE BERGAMO, BRESCIA, COMO, LECCO, VARESE. PREVISTI 923 ABBATTIMENTI, AD OGGI SOLO LECCO HA PROVVEDUTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2019 – L’assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha scritto ai

presidenti delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e

Varese affinchè vigilino sull’attuazione piano di contenimento

dei cormorani approvato lo scorso settembre dall’Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

“Pur comprendendo le difficoltà legate allo scarso numero di

agenti della Polizia Provinciale, unici abilitati ad attuare il

piano – ha detto Rolfi – a causa degli effetti della legge

Delrio, ho chiesto che si proceda secondo il cronoprogramma

previsto dal piano”. L’intervento ha finalità dissuasive per

ridurre la predazione su specie ittiche.

“Gli abbattimenti – ha aggiunto Rolfi – sono iniziati il 17

novembre 2018 e si concluderanno il 15 marzo 2019 e riguardano

le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese per un

totale di 923 esemplari, pari al 10% dei cormorani conteggiati

nella nostra regione”. Dopo due mesi dall’inizio del piano devo

purtroppo riscontrare come i capi abbattuti siano solo 59, tutti

in provincia di Lecco. Al momento le Province di Varese, Como,

Bergamo e Brescia sono a quota zero. Si tratta di un intervento

estremamente sentito e richiesto a gran voce dai pescatori

lombardi. L’incremento del cormorano ha determinato la riduzione

di una quota sempre più significativa negli stock ittici, con

effetti dannosi sulle produzioni e sulle attività di pesca

professionale e sportiva”.

Redazione