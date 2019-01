Milano. NEGOZI STORICI E TRADIZIONALI, SENNA: “ALLARGHIAMO LE INCENTIVAZIONI, ANCHE LE ATTIVITA’ ARTIGIANE SONO PARTE INTEGRANTE DEL TESSUTO URBANO”

Oggi in commissione le richieste delle associazioni di rappresentanza di categoria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2018 – Allargare lo spettro di tutele e attenzioni verso le botteghe storiche e tradizionali, con misure di incentivazione, sostegno al ricambio generazionale, e misure di tutela urbanistica. E’ la richiesta che le associazioni di rappresentanza di categoria – tra cui Cna, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti – hanno portato oggi in commissione Attività produttive, nel corso della discussione sulle modifiche alla legge regionale 6 del 2010, in tema di valorizzazione delle attività storiche e tradizionali. “ In una fase di apertura di nuove attività commerciali importanti, – ha rilevato nel corso dell’audizione il presidente della commissione, Gianmarco Senna – è nostro dovere, soprattutto nei centri storici ma non solo, tutelare le attività commerciali storiche e di tradizione, anche sotto il profilo della tutela urbanistica. È necessario quindi inserire un’apposita disciplina nell’ambito del testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, per rispondere alle diverse richieste che le associazioni di categoria ci hanno oggi rappresentato in commissione. L’obiettivo è anche quello di allargare il percorso di valorizzazione alle attività artigianali, normando le possibili misure di sostegno, attraverso forme di incentivazione, agevolazione e sgravio fiscale”.

V.A.