NOMINE. APERTO IL BANDO PER LA RICERCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E PARTECIPATE

Resterà aperto fino al 7 marzo, la presentazione delle candidature entro il 5 marzo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2019 – Rinnovo delle nomine dei rappresentanti comunali in alcuni Enti, Fondazioni, Associazioni e Società a partecipazione comunale. L’Amministrazione ha aperto il bando per la presentazione delle candidature tra presidenti, consiglieri, membri effettivi e supplenti.

La presentazione delle proposte di candidatura avverrà direttamente dal portale del Comune di Milano con unica modalità di presentazione attraverso il sistema online. Il Proponente potrà proporre le candidature per tutti gli enti fino al 5 marzo 2019.

Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Milano.

In particolare, per quanto riguarda il Consiglio d’Amministrazione, gli enti interessati dalla ricerca sono: Fondazione delle Stelline (2 consiglieri); AREXPO S.P.A. (1 Presidente); Milano Ristorazione S.P.A. (1 Presidente, 2 Consiglieri); MM S.P.A. (1 Presidente, 2 Consiglieri); SEA S.P.A. (5 Consiglieri e una lista di 7 nominativi per la successiva nomina assembleare); SOGEMI S.P.A. (1 Presidente, 2 Consiglieri); Fondazione Pier Lombardo (2 Consiglieri); Fondazione Scuole Civiche di Milano (5 Consiglieri); Fondazione Welfare Ambrosiano (2 Consiglieri); Agenzia TPL (3 Consiglieri, una lista di 3 nominativi per successiva nomina assembleare); Fondazione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa (1 Presidente, 1 Consigliere); Scuola di specializzazione in tecnica peritale e di formazione dei mediatori (1 Consigliere); Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (3 Consiglieri); AFOL Metropolitana (1 Consigliere); Fondazione I Pomeriggi Musicali (2 Consiglieri); Fondazione Laura Solera Mantegazza (1 Consigliere).

Inoltre, per gli organi di Controllo, gli enti interessati dalla ricerca sono: ATM S.P.A. (3 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); SEA S.P.A. (2 Membri effettivi, 1 Membro supplente, una lista di 5 nominativi per successiva nomina assembleare); Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (1 Membro effettivo, 1 Membro supplente); Fondazione Boschi-Di Stefano (2 Membri effettivi, 1 Membro supplente); Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (1 Membro effettivo, 1 Membro supplente).

