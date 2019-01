Rho. Condanna all’ergastolo dell’assassino di Antonietta Migliorati

Il Sindaco di Rho esprime la sua vicinanza alla famiglia e il ringraziamento ai Carabinieri di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 gennaio 2019 – Ieri è stato condannato all’ ergastolo Renato Modugno, l’ ex vicino di casa di Antonietta Migliorati, pensionata di 73 anni, uccisa nel suo appartamento a Rho il 17 agosto 2017.

Di seguito il commento del Sindaco di Rho Pietro Romano:

“L’omicidio di Antonietta Migliorati aveva turbato tutta la città per la sua efferatezza e crudeltà. La condanna all’ergastolo del suo assassino rende giustizia alla famiglia, alla quale voglio nuovamente esprimere la mia vicinanza. Ringrazio anche i nostri Carabinieri per la non facile attività investigativa svolta, che ha consentito dapprima l’arresto e poi la condanna del colpevole”.

