Rho. La Polizia Locale risolve un caso segnalato a “Chi l’ha visto”. Si tratta di un giovane uomo scomparso da tre giorni.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 gennaio 2019 – Questo pomeriggio verso le ore 15.00 due agenti della Polizia Locale hanno identificato in via Terrazzano Raul Consolo di 35 anni scomparso dal 15 gennaio in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La sua scomparsa era stata segnalata alla trasmissione “Chi l’ha visto” dagli stessi familiari.

La pattuglia, costituita da Salvatore Campolongo e Damiano De Luca, ha riconosciuto il giovane uomo, che si trovava in stato confusionale. Lo hanno portato al pronto soccorso di Rho e hanno chiamato la famiglia, che è accorsa all’ospedale cittadino.

La Polizia Locale ha informato il Commissariato di Pubblica Sicurezza per il ritrovamento della persona.

Il Comandante della Polizia Locale Antonino Frisone dichiara:

“Sono orgoglioso di poter contare su collaboratori, che dimostrano di svolgere il proprio ruolo con professionalità prendendo a cuore le persone, la loro situazione psicofisica per una sicurezza completa”.

“Questo episodio dimostra nuovamente che i nostri agenti sono sempre attivi sul territorio – commenta il Sindaco di Rho Pietro Romano – Un caso di una persona scomparsa a lieto fine grazie alla prontezza, alla preparazione e alla continua attenzione della Polizia Locale”.

V.A.