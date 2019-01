Rozzano. Incontro con l’autore, in biblioteca l’appuntamento è con la scrittrice Giuseppina Torregrossa

Al via il nuovo ciclo di incontri con gli autori nella biblioteca di Cascina Grande. Il primo ospite è la scrittrice Giuseppina Torregrossa sabato 19 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 17 gennaio 2019 – Il primo appuntamento del ciclo “Incontro con l’autore” è per sabato 19 gennaio alle ore 11 con la scrittrice palermitana Giuseppina Torregrossa, ospite della biblioteca di Cascina Grande.

L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro “Il basilico di Palazzo Galletti”, un romanzo in cui racconta una storia guizzante e sensuale, punteggiata di humour e capace di circoscrivere in modo conturbante i desideri inespressi e le difficoltà di una donna che si trova nel passaggio cruciale dalla giovinezza alla maturità.

“ Riparte in biblioteca uno degli appuntamenti più apprezzati e seguiti dai nostri cittadini – commentano il sindaco Barbara Agogliati e l’assessore alla cultura Stefania Busnari. Un’occasione unica per conoscere e dialogare con gli scrittori più amati, un’esperienza difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura.”

Giuseppina Torregrossa, scrittrice di successo, è nata a Palermo. Madre di tre figli, vive tra la Sicilia e Roma. Si è laureata in medicina e chirurgia, specializzata in ginecologia ed ha lavorato alla clinica ostetrica del policlinico Umberto I di Roma.

Il suo esordio come scrittrice è nel 2007 con il romanzo L’assaggiatrice, a cui sono seguiti, tra gli altri, Il conto delle minne(2009), Manna e miele, ferro e fuoco (2011), Panza e prisenza (2013) e La miscela segreta di casa Olivares (2014).

