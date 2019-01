Trezzano. Nasce l’Associazione Amici del Parco Virgilio

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio,17 gennaio 2019 – Un nuovo presidio per il quartiere Marchesina e il “suo” parco Virgilio. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale, raccogliendo gli spunti e l’entusiasmo della neonata Associazione Amici del Parco Virgilio, ha avviato i lavori per la sistemazione della struttura presente nell’area verde: l’intervento prevede il ripristino degli impianti elettrici e idrico-sanitari, la tinteggiatura dei locali, oltre alla fornitura e posa di porte d’ingresso.

Si prosegue così con la riqualificazione generale del parco dove già nel mese di settembre, con alcuni interventi mirati, il Comune ha migliorato il decoro del parco permettendo a famiglie e ragazzi di frequentarlo in sicurezza. Una nuova recinzione per il campo di calcetto e nuove reti per le porte, il diserbo e il ripristino dei vialetti, una nuova altalena e la sostituzione di cestini e panchine.

“Con la sistemazione dei locali già presenti nel parco – spiega il sindaco Fabio Bottero – renderemo nuovamente fruibile una struttura che potrà essere messa a disposizione delle associazioni del territorio: potrà quindi diventare eventualmente un punto di riferimento per i cittadini del quartiere che qui avranno la possibilità di incontrarsi e organizzare attività culturali e ricreative”.

Il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di febbraio.

Redazione