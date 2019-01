A2A, aggiornamento dati fiscali dei clienti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – Alcune società del Gruppo A2A hanno recentemente incrementato le attività per recuperare o aggiornare i dati fiscali mancanti o incompleti dei propri clienti.

I cittadini e le imprese che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio codice fiscale o partita IVA, nei prossimi giorni riceveranno una nuova richiesta di aggiornamento dei dati tramite raccomandata da A2A Energia, A2A Ciclo Idrico, Azienda Servizi Valtrompia.

Per adempiere a quanto già previsto dalla normativa circa l’obbligo di indicazione in fattura dei codici fiscali o delle partita IVA, le società del Gruppo A2A hanno infatti messo in campo ulteriori iniziative nel corso del 2018, inserendo la richiesta di aggiornamento direttamente in bolletta, inviando lettere ufficiali, incaricando i propri addetti di contattare ogni cliente ed utilizzando i servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle Entrate.

Sino al 31 Dicembre 2018, la mancata o errata indicazione in fattura dei dati fiscali non impediva l’emissione delle fatture; dal 1° Gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo alla fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate), A2A Energia, A2A Ciclo Idrico, Azienda Servizi Valtrompia, per poter correttamente fatturare, devono indicare l’esatto codice fiscale o la partita IVA degli intestatari dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas o acqua.

Nella Raccomandata, i cittadini e le imprese con dati fiscali ancora non aggiornati o errati troveranno un modulo da compilare e restituire via email o fax. Il Gruppo A2A invita nuovamente tutti i clienti alla massima collaborazione. La mancata comunicazione del dato fiscale, tenuto conto anche di quanto previsto dagli artt. 1455 e 1564 del codice civile, autorizza le società a richiedere la risoluzione del contratto di somministrazione.

Redazione