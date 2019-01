AREA P. DOMENICA LUCIA GAZZINO E LE POESIE DELL’UNIVERSO FRIULANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – Domenica 20 gennaio, alle 10:30 in sala Consiliare a Palazzo Marino, torna “Area P. Milano incontra la poesia”, l’iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Cultura che ogni mese apre le porte dell’Aula consiliare agli appassionati di poesia e a tutti i cittadini.

“Incontro con la poesia di Lucia Gazzino e le poesie dell’universo friulano” è il titolo della prossima edizione, che verterà sul corpus delle poesie di Lucia Gazzino, sia in dialetto friulano che in italiano, sulla presentazione di alcune poesie di un grande poeta sloveno, Srecko Kosovel, e su alcuni poeti dell’universo “friulano” da Carlo Michaelstaedter a Pier Paolo Pasolini fino a Biagio Marin.

Lucia Gazzino nasce a Udine e qui vive nella campagna friulana. Poetessa e traduttrice, ha curato la traduzione di antologie, sillogi e trasposizioni poetiche. Le sue opere sono state tradotte in inglese – americano, in tedesco, in gallese e in sloveno.

Per informazioni: presidenzacc@comune.milano.it

Redazione