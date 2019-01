ARTI MARZIALI. PRESENTATA ‘PETROSYANMANIA GOLD EDITION’ IN PROGRAMMA A MONZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – Sono 16 gli incontri di ‘Petrosyanmania

Gold Edition’, la spettacolare competizione dedicata a

kickboxing, boxe francese savate e mma (mixed martial arts), in

cui si sfideranno 32 atleti di livello internazionale.

L’evento, in programma sul ring della Candy Arena di Monza

sabato 16 febbraio, è stato presentato, questa mattina,

dall’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia

Martina Cambiaghi, in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia,

ed è anche l’unica occasione dell’anno per vedere in azione dal

vivo in Europa il pluri-iridato Giorgio Petrosyan (103 match, 98

vittorie, 2 sconfitte, 2 pari, 1 no contest).

In conferenza stampa oltre all’assessore Cambiaghi, erano

presenti Carlo Di Blasi presidente di Fight1, Armen Petrosyan,

campione mondiale k1- kick boxing e il fratello Giorgio

Petrosyan pluri campione del mondo e appena stato eletto miglior

kick boxer del mondo da ONE Championship, la più grande

organizzazione asiatica di arti marziali miste.

IMPORTANZA SPORT DA COMBATTIMENTO – “Gli sport da combattimento

– ha detto Cambiaghi – continuano a spopolare nelle palestre.

Contrariamente all’immaginario collettivo, che, in queste

discipline, vede espressione di atteggiamenti aggressivi e

violenti, voglio ricordare che le arti marziali sviluppano

capacità motorie e funzioni cognitive, con particolare

attenzione alla consapevolezza e alla padronanza del proprio

corpo. L’allenamento e le tecniche, inoltre, puntano a

trasmettere la capacità di controllare e gestire l’emotività, di

sviluppare le relazioni e il confronto con il gruppo dei pari,

valori indispensabili nella crescita dei giovani e di sostegno

nella lotta alla dispersione scolastica e all’emarginazione”.

“Ringrazio gli allenatori di queste discipline – ha concluso

Martina Cambiaghi -, che contribuiscono a diffondere un clima

complessivo di educazione sportiva e di sana competitività”.

LA GARA – L’evento si svolgerà sul ring della Candy Arena a

Monza dalle 18.45 di sabato 16 febbraio. Tra i matches più

attesi quello tra Giorgio Petrosyan, che sfiderà il giapponese

Atsushi Tamefusa per difendere il titolo mondiale ISKA -70 Kg K1

Rules, il femminile tra la pluricampionessa mondiale Martine

Michieletto e l’atleta francese Delphine Guénon e la sfida tra

l’italiano Iuri Lapicus che, forte del suo record personale da

professionista di 11 incontri e 11 vittorie alla prima ripresa,

affronterà il senegalese Ibrahim Sarr.

Tra i 32 atleti di ‘Petrosyanmania Gold Edition’ ci saranno

anche Roberto Sacco, Matteo Calzetta, Salvatore Castro,

Christian Guiderdone, Jordan Valdinocci, Angelo Mirno, Francesco

Moricca.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.clappit.com, dove è anche possibile acquistare i biglietti.

