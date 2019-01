Become a Digital Leader: a Milano l’evento per i manager che vogliono abbracciare la digital transformation

Milano, 18 gennaio 2019 – Siamo nel pieno di una nuova rivoluzione: quella digitale! È per questo che si necessita sempre di più di figure che siano formate e in grado di portarla avanti e di stare al passo con i tempi. Si conta che nei prossimi anni le cosiddette professioni del futuro, che sono proprio quelle che interessano questo nuovo mondo digitale, saranno sempre più gettonate. Al momento, però, mancano i soggetti formati e in grado di svolgerle.

Tutto quello che si deve sapere su Become a Digital Leader

Ecco, quindi, che un evento come Become a Digital Leader è quello che serve a tutti coloro i quali desiderano fare il salto di qualità. Diventare dei digital leader significa essere un vero e proprio punto di riferimento all’interno della propria azienda, traghettandola verso il successo.

L’evento è già alla seconda edizione e questo dimostra che è molto amato dal pubblico. Anche in questo 2019 la location prescelta è Milano e, per la precisione, l’Università CIELS che, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio sarà il centro di questo corso il cui obiettivo è quello di creare i leader di domani, in grado di fare i conti con la rivoluzione digitale.

Il corso è organizzato dalla Digital Building Blocks, un’associazione che ha come obiettivo principale quello di portare anche in Italia la cultura della digital transformation, che tanto può essere utile alle aziende che hanno voglia di crescere e di non essere statiche e ancorate al passato.

Oggi come oggi viviamo in un mondo in cui tutto passa attraverso la rete. L’online prende sempre più il sopravvento e, di pari passo, cambia anche quella che è la figura del manager. Questo deve digitalizzarsi se desidera traghettare la propria azienda verso il successo. Se si desidera rimanere a galla nel mercato moderno, si deve diventare sempre più digitali.

In questo modo, quindi, si andranno a facilitare le comunicazioni con i propri clienti e si potranno anche sviluppare delle nuove rotte verso il successo. Il leader digitale, come detto, deve avere ben saldo il timone di questa barca e tutto ciò è possibile solo con la corretta formazione.

Perché partecipare e formarsi?

Un evento come Become a Digital Leader è una vera e propria full immersion in questo mondo ed è molto importante seguirlo se si vuole fare la differenza e si vuole diventare una figura predominante all’interno della propria azienda.

In questa tre giorni verranno approfonditi sia aspetti teorici che pratici. Ci saranno, infatti, delle nozioni di base, ma anche modelli concettuali e verranno approfonditi diversi argomenti inerenti alla trasformazione digitale che sta interessando le aziende. Ma non solo. Tanti i case study da studiare, per capire in che modo muoversi praticamente. Tante testimonianze e diversi interventi finalizzati come muoversi nel settore.

L’evento ha chiamato a raccolta molti nomi importanti del mondo del digitale, in modo tale da avere gli esempi e le guide migliori per intraprendere il cammino verso la trasformazione. Ma c’è di più: per i primi 50 che si iscriveranno al corso è stato pensato un viaggio a Dublino, per entrare direttamente negli uffici di alcune grandi realtà come Facebook, Google, Hubspot, Linkedin. In questo modo sarà possibile vedere da vicino come si lavora in questi colossi del digital.

Quello che si vuole fare è formare al meglio la prossima classe dirigente, così che le aziende del domani siano sempre più digitalizzate.

Become a Digital Leader ha un costo di 1670 euro, IVA esclusa. Tuttavia, ci sono delle varie offerte early bird sul sito ufficiale Become a Digital Leader da cogliere al volo per ottenere un sostanzioso sconto sull’ingresso alla tre giorni.

https://info.digitalbuildingblocks.it/evento/perche-partecipare

https://info.digitalbuildingblocks.it/evento/registrati

