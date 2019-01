BULLISMO, PIANI: ALTISSIMA ADESIONE AL BANDO ‘BULLOUT’, NUOVE RISORSE PER SCORRERE GRADUATORIA

ASSESSORE A CONVEGNO A PALAZZO PIRELLI: COINVOLGERE LE FAMIGLIE

(LNews – Milano, 18 gen) “Al bullismo e al cyberbullismo nel

2017 il Consiglio di Regione Lombardia dedicava una legge dai

contenuti innovativi. A settembre 2018, da assessore, ho

attivato l’iniziativa ‘Bullout’, per finanziare i piani di

prevenzione e di contrasto al fenomeno nelle scuole: da 10.000 a

25.000 euro a ciascun progetto per la durata di almeno dieci

mesi. E ora il boom delle adesioni. Vista la straordinaria

partecipazione al bando stiamo pensando di aumentare la

copertura finanziaria per ammettere altri progetti”. Lo ha detto

l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia,

Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, titolare della

delega per il contrasto al fenomeno, intervenuta oggi, a Palazzo

Pirelli, con la vice presidente del Consiglio regionale

Francesca Brianza, al convegno intitolato ‘Not Bulling, yes

empathy! – Bullying cyberbullying and new forensic

neurosciences’.

“Nei tanti incontri a cui ho partecipato – ha spiegato

l’assessore Piani, ringraziando gli organizzatori – mi sono resa

conto che non solo i ragazzi troppo spesso sono inconsapevoli

dei gravissimi pericoli che corrono, ma anche le loro famiglie.

I progetti arrivati dalle scuole invece sono ben strutturati:

oltre ai giovani, prevedono di coinvolgere appunto le famiglie e

anche i servizi socio-sanitari. Mi sembra che siamo incamminati

sulla buona strada. Ogni voce che si aggiunge in questa lotta è

dunque benvenuta”.

Redazione