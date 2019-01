CASAPOUND: MIRABELLI (PD), SINDACO DI SESTO SAN GIOVANNI OFFENDE CITTA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – “Oggi pomeriggio sarò in piazza a Sesto San Giovanni insieme all’Anpi e a tanti cittadini e democratici per protestare contro l’assemblea indetta da Casa Pound contro l’Europa. È una provocazione evidente e inaccettabile quella dei “fascisti del terzo millennio” che manifestano nella città medaglia d’oro della Resistenza offendendo la memoria dei partigiani, dei deportati e delle lotte operaie. Ma la scelta del sindaco di concedere uno spazio comunale a Casa Pound è un’offesa ancora più grave alla città e alla sua storia perché viene da chi dovrebbe rappresentarla. E che proprio Di Stefano, che da quando si è insediato lavora per ridurre le libertà, ora si appelli alla libertà di parola per giustificare questa scelta gravissima è una cosa evidentemente strumentale di chi non ha mai avuto problemi dalla campagna elettorale in poi a tenere buoni rapporti con i neo fascisti!”. Lo annuncia il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, eletto nel Collegio di Sesto San Giovanni.

