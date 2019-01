Cesano. Perde il controllo della Golf sulla Nuova Vigevanese, illeso

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 gennaio 2019 – Questa sera, intorno alle ore 20.45, un 25enne mentre era a bordo della sua Golf grigia, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all’incrocio tra la via Benedetto Croce e la S.S. 494 Nuova Vigevanese, all’altezza del supermercato Metro, urtando il cordolo della carreggiata, distruggendo la parte anteriore del veicolo.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Corsico e due pattuglie dei Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la careggiata e fatto tutti i rilievi.

Fortunatamente, il giovane non è rimasto ferito e non sono state necessarie le cure dei sanitari del 118.

V. A.