GAVARDO/BS,DE CORATO: RAPITORE MAROCCHINO SCONTI LA PENA PREVISTA SENZA RIDUZIONI O BENEFICI

ASSESSORE: EPISODI CAUSATI DA ERRATA CONCEZIONE FEDE MUSULMANA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – “La vicenda del rapitore marocchino che

aveva sequestrato l’operaio bresciano nella notte tra martedì e

mercoledì si è risolta nel migliore dei modi: ora mi auguro che

il rapitore, arrestato, sconti l’intera pena senza riduzioni o

benefici”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, commentando la

resa del cittadino marocchino di 36 anni, che aveva preso in

ostaggio un 45enne bresciano, nascondendolo nel sottotetto

dell’abitazione della propria ex moglie, pare per motivi

passionali.

“Ci troviamo di fronte a uno straniero con qualche precedente

alle spalle – ha spiegato De Corato – e, in questo caso, per di

più anche armato. Probabilmente, come molti altri, ha pensato di

poter venire in Italia per vivere senza regole, nell’illegalità

e nella convinzione di restare impunito. Registro, inoltre, che

alcuni uomini di fede musulmana interpretano malamente la loro

religione, considerando la donna subalterna all’uomo, come un

vero e proprio ‘oggetto’ di proprietà”.

“Anche lo scorso anno si sono verificati vari episodi causati da

gelosia e integralismo – ha concluso – a dimostrazione che, in

Italia, in tema di integrazione ci sia ancora tanto da

lavorare”.

Redazione