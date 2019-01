LOMBARDIA. DISABILITÀ: APERTE DOMANDE CONTRIBUTI PER ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

DA REGIONE 2,6 MLN PER CHI HA ISEE NON SUPERIORE A 30.000 EURO

SUPPORTO A CAPACITÀ MOTORIE, VISIVE, UDITIVE, DI APPRENDIMENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – Da mercoledì 16 gennaio le persone con

disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) o i

loro familiari possono presentare una domanda (solo online,

all’indirizzo www.bandi.servizirl.it) a Regione Lombardia, che

ha stanziato 2,6 milioni di euro di contributi, per acquistare

ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per migliorare la

loro qualità di vita.

CONTRIBUTI FINO A 16.000 EURO – Il finanziamento è diversificato

nei massimali per quattro aree di intervento, per costi compresi

fra 300 e 16.000 euro. Di seguito le aree:

– ‘domotica’, tecnologie che rendono più fruibile e sicuro

l’ambiente e riducono il carico assistenziale;

– ‘mobilità’, per adattare l’autoveicolo;

– ‘informatica’, per l’acquisto di personal computer o tablet,

se collegati ad applicativi utili a compensare la disabilità o

la difficoltà specifica di apprendimento;

– ‘altri ausili’, per l’acquisto di strumenti non riconducibili

al nomenclatore tariffario o ad alto contenuto tecnologico, per

i quali viene già riconosciuto un contributo sanitario, e purché

la somma dei due contributi (fondo sanitario/fondo l.r. 23/99)

non superi il 70 per cento del costo dell’ausilio stesso.

COPERTURA FINO AL 70% DEI COSTI – “La misura – dice l’assessore

regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari

opportunità Silvia Piani – arriva a coprire fino al 70 per cento

delle spese degli ausili (acquisto, noleggio o leasing)

funzionali a migliorare l’autonomia. In particolare, riguardano

l’ambiente domestico e le capacità motorie, visive, uditive,

intellettive, del linguaggio e dell’apprendimento”.

I REQUISITI PER ADERIRE – Al bando possono partecipare i giovani

o gli adulti disabili e i minori o i giovani con disturbi

specifici di apprendimento (Dsa), con Isee non superiore ai

30.000 euro e che, nei 5 anni precedenti, non hanno ricevuto

contributi per l’acquisto di strumenti, tecnologicamente

avanzati (ai sensi della l.r. 23/99), nella stessa area

geografica.

L’ISTRUTTORIA ALLE ATS – “Le domande – continua Piani – vengono

gestite dalle Agenzie di tutela della salute (Ats), che dovranno

verificare i requisiti e liquidare i contributi nei limiti del

budget loro assegnato”.

LA DOCUMENTAZIONE – Il richiedente deve allegare il preventivo,

la fattura o la ricevuta fiscale della spesa. In caso di ausili

o di strumenti particolarmente costosi, acquistati a rate, il

beneficiario dovrà integrare la domanda con una copia del

contratto di finanziamento, rilasciato dal fornitore o dalla

finanziaria.

BUDGET IN PROPORZIONE AGLI ABITANTI – “La procedura è di tipo

valutativo a sportello – conclude l’assessore Piani – fino a

esaurimento delle risorse. A ogni Ats abbiamo messo a

disposizione un budget calcolato sulla base dei residenti”.

Nel caso di ammissibilità tramite preventivo, ai fini della

liquidazione del contributo, i richiedenti dovranno presentare

la relativa fattura o la ricevuta fiscale. Negli altri casi

l’Ats procederà col pagamento.

Redazione