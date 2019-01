LOMBARDIA, F.SALA: CON AUTONOMIA 1 MILIARDO DI FONDI EUROPEI IN PIÙ IN RICERCA E INNOVAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019 – “Siamo irremovibili e non faremo sconti

di tempo. L’autonomia è indispensabile, perché ci permetterebbe,

tra le altre cose, di avere 1 miliardo di fondi europei in più e

in Lombardia sappiamo generare sviluppo, come dimostrano le

recenti classifiche europee”. Lo ha detto Fabrizio Sala

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore a Ricerca,

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

ISTITUIRE PROFESSIONE RICERCATORE DENTRO AZIENDE – “Non è giusto

che un ricercatore universitario prenda poco più di quanto

percepirà un cittadino con il reddito di cittadinanza – ha

aggiunto Sala -. Il nostro sistema e la nostra cultura del

lavoro non possono permettere una cosa del genere. Con

l’autonomia potremmo istituire la professione del ricercatore

all’interno delle imprese e sappiamo cosa comporterebbe per

l’intero comparto industriale. Il 95 per cento dei Lombardi ha

votato ‘sì’ all’autonomia e, per una Regione virtuosa come la

nostra, significherebbe poter esprimere tutte le sue

potenzialità con maggiori competenze”.

INFRASTRUTTURE FONDAMENTALI – “L’autonomia – ha concluso il vice

presidente – può determinare più investimenti nelle

infrastrutture, come ad esempio la fondamentale opera della Tav,

determinante per le nostre imprese, che hanno bisogno

assolutamente di collegamenti rapidi per raggiungere i mercati

europei”.