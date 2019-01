Milano. Visite guidate per bambini e famiglie da Gennaio a Marzo 2019 – Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2019. I Servizi Educativi del Duomo di Milano propongono con il nuovo anno, un ricco programma di divertenti attività rivolte alle famiglie e ai bambini.

Visite guidate sempre diverse ci condurranno a conoscere la meravigliosa e lunga storia della Cattedrale e a scoprire la bellezza senza tempo del Duomo. Quanto stupore nascerà nei più piccoli ammirando lo splendore delle preziose opere del Museo con un approccio educativo, giocoso e capace di stimolare la creatività in tutti i bambini.

DOMENICA 27 GENNAIO

ARRIVEDERCI LUCIO FONTANA!

Museo del Duomo ore 16.30

Un’ultima occasione, nel giorno della chiusura della mostra, per conoscere la produzione artistica che Lucio Fontana ha dedicato al Duomo di Milano. Un dialogo con l’infinito, una porta ritrovata e una storia da ricostruire: ecco gli ingredienti del percorso per bambini dedicato a Fontana.

La Veneranda Fabbrica del Duomo invita grandi e piccoli al Museo del Duomo per attraversare idealmente la quinta porta della Cattedrale, mai realizzata e scoprire la vita rivoluzionaria e avanguardistica di uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento.

Costo della visita € 6,00 a persona comprensivo di visita + ingresso al Museo e mostra

SABATO 9 FEBBRAIO

ALLA SCOPERTA DEL GRANDE ORGANO DEL DUOMO

Duomo di Milano ore 15.30

Un’eccezionale visita nel Duomo di Milano alla scoperta del suo preziosissimo strumento, il più grande organo moderno esistente in Italia, secondo in Europa.

Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo Organista della Cattedrale, scopriremo come è nato e come funziona quest’opera di 15.800 canne, esempio di musica e tecnologia, sonorità e bellezza, maestosità e spiritualità, ascoltandone il canto che giunge fin sopra le Guglie!

Costo della visita € 8,00 a persona comprensivo di visita con il Maestro + ingresso alla Cattedrale

DOMENICA 17 FEBBRAIO

SCOPRIAMO SAN VALENTINO AL DUOMO DI MILANO

Duomo di Milano ore 16.30

Avete mai pensato di festeggiare San Valentino con i vostri bambini in Duomo? Scoprite questa visita guidata per tutta la famiglia dedicata agli innamorati che tra le mura del Duomo hanno vissuto parte della loro storia. Incontreremo fantasmi dal cuore spezzato, racconteremo di matrimoni umili e fastosi, di ricette per banchetti nuziali e di primi appuntamenti sulle Terrazze.

Potremo ripercorrere insieme tante storie nella cornice della secolare vicenda della Cattedrale!

Costo della visita € 8,00 a persona comprensivo di visita + ingresso alla Cattedrale

DOMENICA 3 MARZO

UN CARNEVALE A CORTE!

Museo del Duomo ore 16.30

Un Carnevale come non avreste mai immaginato! Entrate nella favolosa corte dei Visconti e ammirate giovani misteriosi cavalieri ed eleganti principesse. Tra potenti armature, preziosi mantelli di velluto e abiti dorati da sogno scoprirete come fu un tempo la vita di corte e ascolterete le storie dei suoi protagonisti.

Costo della visita € 6,00 a persona comprensivo di visita + ingresso al Museo

DOMENICA 17 MARZO

ASPETTANDO LA FESTA DEL PAPÀ AL MUSEO DEL DUOMO

Museo del Duomo ore 16.30

Una giornata speciale da dedicare al papà, godendo con lui di storie avventurose dal profumo di tanto tempo fa! Un blocco di marmo ha lasciato le antiche cave di Candoglia, ma non sa ancora dove lo porterà il suo viaggio… I bambini aiutati dai loro papà dovranno aiutarlo ad affrontare mille peripezie e trovare così il suo posto tra le opere dalla Cattedrale. Per raccontare questo viaggio, i partecipanti potranno scattare fotografie speciali in Museo e saranno invitati a condividerle sui social network.

Costo della visita € 6,00 a persona comprensivo di visita + ingresso al Museo

DOMENICA 31 MARZO

DISEGNIAMO L’ARTE: UNA FACCIATA PER IL DUOMO

Museo del Duomo ore 16.30

Sai che per molto tempo il Duomo ha avuto un aspetto molto diverso rispetto a quello che vediamo oggi? La facciata non era così bella e decorata ma a lungo è rimasta un semplice muro di mattoni e tanti artisti hanno presentato progetti per la decorazione. In questa occasione speciale i bambini potranno scoprire gli antichi modelli dell’Archivio della Veneranda Fabbrica e potranno realizzare il loro personale progetto per il Duomo, divertendosi a immaginare e creare tante decorazioni che oggi lo abbelliscono!

Costo della visita € 6,00 a persona comprensivo di visita + ingresso al Museo

PER TUTTE LE VISITE

Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: dal lunedì al venerdì alla mail didattica@duomomilano.it o al numero 02 89015321; sabato e domenica alla mail didattica@duomomilano.it o al numero 02 72023375

Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la biglietteria del Museo del Duomo (Piazza Duomo, 12 – Palazzo Reale)

