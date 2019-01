Rozzano. Il vincitore di MasterChef AllStars Michele Cannistraro incontra il sindaco

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 18 gennaio 2019 – Un ospite illustre, questa mattina, in Municipio. Michele Cannistraro, 39 anni, rozzanese doc, reduce dalla recente vittoria a MasterChef All Stars Italia, ha ricevuto i complimenti del sindaco Barbara Agogliati.

“La cucina è sempre stata la mia passione – ha dichiarato lo chef Cannistraro che lavora a Rozzano e tiene corsi di cucina per adulti e bambini -. Oggi, la vittoria a MasterChef mi sta permettendo di crescere professionalmente e affrontare nuovi progetti”.

“A Michele vanno i miei complimenti per aver raggiunto un traguardo eccezionale. Siamo molto orgogliosi di chi come lui dà lustro alla nostra città, diventando un esempio anche per molti giovani che cercano la propria strada nella vita – afferma il sindaco Barbara Agogliati -. Rozzano è una città generosa che ha saputo far crescere tanti talenti in altrettanti campi, dallo sport al mondo dello spettacolo, al mondo della scuola. Ragazzi che con tenacia e passione hanno saputo seguire i propri sogni e costruirsi un futuro, proprio come Michele”.

V.A.