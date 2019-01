Trasporti. Lunedì 21 gennaio sciopero generale nazionale di 4 ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2018 – Per lunedì 21 gennaio le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Le articolazioni territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 12:45.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx

Funicolare Como-Brunate

Per lunedì 21 gennaio le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Le articolazioni territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL, in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

A Como l’agitazione del personale viaggiante della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45.

Linee AGI

Lunedì 21 gennaio, le organizzazioni sindacali OO.SS. Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.

Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

Linee Star

Lunedì 21 gennaio le organizzazioni sindacali FILT CIGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà la linea 965 in subaffidamento alla società Star. La linea potrebbe subire ritardi e cancellazioni dalle 18:00 alle 22:00. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:45 alle 17:50 e l’ultima partenza da Pioltello alle 22:30 e da Milano alle 23:00.

Maggiori informazioni: http://www.starlodi.it/

Redazione