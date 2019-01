Lissone. «Poesie da passeggio», on-line lo sfogliabile con i testi del 2018

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 19 gennaio 2019. Una raccolta on-line dei testi pubblicati nel 2018, per rendere consultabili – a portata di clic – le “Poesie da passeggio”. L’iniziativa, promossa all’inizio dello scorso anno dalla Biblioteca Civica di Lissone, rientra nell’ambito delle proposte culturali dell’assessorato alla Cultura.

L’idea alla base è quella di offrire l’occasione di leggere ogni settimana un componimento diverso ed eventualmente decidere di prenderne una copia con sé e, a tutti gli effetti, “a passeggio”. Per questo motivo, durante l’anno, ogni venerdì è stata proposta all’utenza, all’interno di uno special corner nella Biblioteca, la possibilità di portare a casa un breve componimento, insieme al consueto prestito di libri.

Queste “pillole culturali”, originariamente scritte su un semplice foglietto, sono comodamente consultabili sul sito web istituzionale del Comune di Lissone, alla pagina www.comune.lissone.mb.it/biblioteca-Poesie-da-passeggio.

La lettura, il download e la condivisione sono interamente gratuiti, in linea con la filosofia degli e-book realizzati dal Comune di Lissone.

La I Edizione, riferita all’annualità 2018, è composta da 76 pagine e contiene 57 poesie scritte da 53 autori, di cui 18 italiani e 35 stranieri. Amore e vita quotidiana sono gli argomenti principali.

Il progetto “Poesie da passeggio”, una formula semplice e originale per avvicinare adulti e bambini alla poesia, per rileggere alcuni degli autori che hanno segnato la storia della letteratura e per scoprirne di nuovi, proseguirà anche nel 2019.

Redazione