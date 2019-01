SPORT PARALIMPICO, CAMBIAGHI A ‘ICE SLEDGE HOCKEY’: SPORT APRE LE PORTE A TUTTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2019 – “Bellissima e soprattutto molto spettacolare”.

Così l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi ha

definito la dimostrazione che gli atleti del team dell’Armata

Brancaleone della polisportiva Polha Varese Para Ice-Hockey

hanno svolto questo pomeriggio sulla pista di pattinaggio

allestita in piazza Città di Lombardia a Milano, in occasione

dell’evento ‘Ice Sledge Hockey’, versione paralimpica

dell’hockey su ghiaccio, sviluppatasi in tutto il mondo a

partire dagli anni Ottanta del secolo scorso.

“L’ennesima riprova – ha sottolineato l’assessore – che lo sport

apre le porte a tutti e che è il miglior modo per annullare

difficoltà e differenze”.

