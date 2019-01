COMO. CONSEGNATE ONORIFICENZE AD AGENTI POLIZIA LOCALE – VIDEO

28 I PREMIATI CHE SI SONO DISTINTI PER MERITI SPECIALI NEL 2017. DE CORATO: TARGHE PER SAVARINO, ZANARDINI E IUSS

(mi-Lorenteggio.com) Como, 20 gennaio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia Riccardo

De Corato ha consegnato le onorificenze a 28 operatori di

Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi

avvenuti nel 2017. La cerimonia si è tenuta presso a Como presso

Villa Olmo.

Alle premiazioni hanno inoltre preso parte il prefetto della

città lariana, Ignazio Coccia, il sottosegretario all’Interno,

Nicola Molteni, il presidente del Consiglio regionale Alessandro

Fermi, il vicepresidente della Provincia di Como Mirko

Baruffini, il primo cittadino di Como, Mario Landriscina, il

direttore generale della direzione Sicurezza della Regione

Lombardia, Fabrizio Cristalli, il comandante della Polizia

Locale di Como, Donatello Ghezzo. Anche il presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana ha voluto inviare un messaggio ai

presenti, ringraziando i rappresentanti della Polizia locale per

l’impegno costante finalizzato alla sicurezza dei cittadini.

Le Polizie locali che hanno ottenuto i riconoscimenti sono

quelle di Brescia, Cantù, Erba, Mantova, Milano, San Donato

Milanese, Toscolano Maderno, Tradate e Vanzaghello.

RUOLO AGENTI IMPORTANTE – “Il vostro ruolo è particolarmente

importante ha dichiarato l’assessore De Corato – in una società

in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior

forza a diversi livelli. Si tratta di una priorità trasversale”.

ASSESSORATO RIFERIMENTO PER ATTIVITÀ. AL LAVORO SU NUOVI BANDI –

“In quest’ambito – ha sottolineato l’esponente di palazzo

Lombardia – l’Assessorato alla Sicurezza promuove iniziative ed

interventi volti a favorire i servizi della polizia locale.

Stiamo lavorando a nuovi bandi per dotare gli agenti di

strumenti molto importanti per la difesa personale come spray

urticante, taser e body cam”.

RICONOSCIMENTI PER CORAGGIO E TEMPISMO – “Con i riconoscimenti

consegnati oggi – ha concluso De Corato intendiamo sottolineare

un grande valore e premiare persone che con coraggio, spirito

d’iniziativa, professionalità e tempismo hanno onorato il Corpo

a cui appartengono. In questo giorno ricordiamo, inoltre, con

commozione e affetto tre agenti deceduti durante il servizio: il

vice Commissario Massimo Iussa, il Commissario Gino Zanardini e

l’agente Nicolò Savarino. Per quest’ultimo si tratta di un

riconoscimento significativo anche in considerazione del fatto

che il rom che lo uccise è libero e che la vita di Savarino fu

quantificata in 30.000 euro come risarcimento”.

SOTTOSEGRETARIO TURBA: DIALOGO COSTANTE CON ISTITUZIONI LOCALI –

“Sono particolarmente felice come rappresentante del territorio

di questa giornata – ha detto il sottosegretario ai rapporti con

il Consiglio Regionale Fabrizio Turba. Con le Polizie locali e

le istituzioni territoriali c’è un dialogo costante, Regione

Lombardia ha dimostrato estrema attenzione nel tempo. Vogliamo

continuare su questa strada”.

14 EPISODI E 28 AGENTI PREMIATI – Sono in tutto 14 gli episodi

citati durante la consegna delle onorificenze e 28 gli agenti

premiati.

BRESCIA – Premiati l’assistente scelto Adriano Groli,

l’agente scelto Matteo Preti e l’assistente Maurizio Pupino

della Polizia locale di Brescia; il Commissario Gino Zanardini

(alla memoria) della Polizia locale di Toscolano Maderno.

COMO – Premiati l’assistente scelto Sandro Bolzonaro e

l’assistente Marco Santoro della Polizia locale di Cantù ed il

Commissario Lorena Beretta della Polizia locale di Erba.

MANTOVA – Premiati l’assistente scelto Paolo Mazzieri e

l’assistente Gianluca Appari della Polizia locale di Mantova.

MILANO – Premiati il sovrintendente Alberto Cavalli,

l’agente scelto Antonio Simone, il Commissario Salvatore Giunta,

il sovrintendente Nicola Grisanti, il sovrintendente Alfonso

Quatriglio, l’assistente scelto Addolorata Donno, il commissario

Marco Vimercati, il sovrintendente Chantal Lattuada,

l’assistente scelto Matteo Marchetti, l’assistente scelto Nicola

Colucci, l’assistente Salvatore Lucrezio, l’agente scelto

Salvaderi della Polizia locale di Milano.

Il vice Comandante della polizia locale di San Donato Milanese,

Massimo Iussa (alla memoria). Gli agenti scelti Massimo

Castrucci e Vincenzo Maggioni della Polizia locale di

Vanzaghello.

VARESE – Premiati l’assistente Claudia Gattuso e

l’agente scelto Andrea Colombo della Polizia locale di Tradate.

MENZIONE SPECIALE PER POLIZIA LOCALE DI MILANO – Al Corpo della

polizia locale del Comune di Milano è stata attribuita una

menzione speciale ‘per il senso del dovere, la professionalità e

la grande umanità dimostrati mettendosi a disposizione delle

popolazioni dei territori di Amatrice e dei comuni limitrofi

colpiti dal terribile sisma’.

TARGA PER AGENTE SAVARINO – Consegnata una targa alla memoria

all’agente di Polizia locale Nicolò Savarino del Comando della

Polizia locale di Milano.

Redazione