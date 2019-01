TRASFORMAZIONE DIGITALE. CRESCE IL SITO DEL COMUNE DI MILANO: NEL 2018 OLTRE TRE MILIONI DI PAGINE VISITATE IN PIÙ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2019 – Sono oltre tre milioni in più le pagine visitate sul sito del Comune di Milano nel 2018 rispetto al 2017, passate da 57,4 milioni a 60,5. Crescono anche i visitatori unici, che nel 2017 erano stati 6 milioni e 78mila, mentre nel 2018 sono diventati 6 milioni e 118mila.

Solo a dicembre il sito è stato visitato 1 milione 110mila volte (+11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) da 691mila persone (+13%), che hanno aperto 4 milioni 230mila pagine (+16%).

Circa il 60% degli accessi avviene tramite computer, il 35% accede con il cellulare e il restante 5% da tablet; del totale, circa il 70% arriva al sito del Comune di Milano attraverso motori di ricerca. Le sezioni più viste sono i servizi (714mila visite solo nel mese di novembre 2018), la homepage (356mila) e le news (174mila).

“I numeri dimostrano che sempre più milanesi utilizzano il portale del Comune di Milano per informarsi, usufruire di servizi e seguire l’andamento dei grandi progetti della città – dichiara l’assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) – . La trasformazione digitale dell’Amministrazione comunale sta procedendo trasversalmente, abbracciando tutti i settori, dai servizi anagrafici all’urbanistica, dall’educazione alla mobilità. L’obiettivo di quest’anno è offrire percorsi di alfabetizzazione ed educazione digitale ai cittadini, permettendo così anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia di avere accesso ai nostri servizi online”.

L’allegato più scaricato nel corso dell’anno è quello per la dichiarazione di residenza, che si aggira intorno ai 7mila download al mese con picchi di 8.400 a gennaio e ottobre 2018. Solo nei mesi di febbraio, agosto e novembre è stato superato da, rispettivamente, gli allegati per le iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia (13.140), quelli per i corsi di formazione (7.865) e l’allegato “Area B – aria pulita – spostamenti facili e veloci per tutti” (8.915).

In crescita anche la pagina Facebook del Comune di Milano: nel 2018 sono stati 28.095 i nuovi iscritti (+32,8% rispetto ai nuovi iscritti del 2017) per un totale di 155.708 persone che seguono la pagina (al 31 dicembre 2018). La copertura dei post è passata da 24 milioni 680mila persone a 30 milioni 898mila (+25%) e le interazioni totali sono state 1.283.943.

In continuo aumento, infine, gli iscritti alla newsletter quotidiana InformaMi che a fine dicembre è arrivata a raggiungere 283mila destinatari (+25% rispetto ai 226mila dell’1 gennaio 2018) con un tasso di apertura che si attesta sempre intorno al 30%.

Redazione