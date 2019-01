Il Cinema Martinitt non dimentica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2019 – In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2019 alle 21 speciale proiezione gratuita del film Un sacchetto di biglie, pellicola drammatica del 2017, con la regia di Christian Duguay e l’interpretazione di Dorian Le Clech e Batyste Fleurial, che racconta l’incredibile viaggio di due fratelli ebrei attraverso la Francia occupata dai nazisti, in cerca di un rifugio sicuro.

L’iniziativa rientra nel progetto, sostenuto dal Municipio 3, #MemoriaPresente2019 UN HASHTAG PER NON DIMENTICARE, che prevede –il 1° febbraio, dalle ore 10.30 alle 12, sempre al Martinitt- anche l’incontro a ingresso libero UMANITA’ NELLA PAURA, NELLA COLPA E NELLA SPERANZA con lo psicoterapeuta Gaetano Cotena, che coglierà spunto dalla memoria storica per sondare il significato culturale e psicologico delle emozioni, come queste condizionino la nostra vita, come affrontarle, gestirle e virarle in positivo.

Redazione