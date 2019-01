Milano. Presentato il “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2019 – Dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni con incontri dedicati a migliaia di studenti, torna puntuale l’appuntamento con il “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”, rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, organizzato da dieci anni dall’Associazione Vittime del Dovere.

Anche per questa edizione, l’iniziativa vedrà coinvolte Forze dell’ordine, Forze Armate, Istituzioni pubbliche e il mondo della scuola che, in stretta sinergia, collaboreranno alla realizzazione del ciclo di incontri volto ad accompagnare i ragazzi in un percorso di riflessione su temi che riguardano problematiche giovanili di grande attualità.

Cyberbullismo e cyberstalking, dipendenze da alcol e droga, educazione alla legalità economica, il ruolo del nostro Esercito in Italia e all’estero: queste sono le tematiche che verranno affontate insieme agli studenti. Con l’obiettivo di replicare il precedente risultato positivo, l’approfondimento educativo interesserà Milano, Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Varese.

Nato su iniziativa dell’Associazione monzese Vittime del Dovere, grazie alla preziosa collaborazione con la Prefettura di Milano, la Prefettura di Monza e Brianza, la Prefettura di Bergamo, la Prefettura di Brescia, la Prefettura di Varese, il Miur, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scolastico AT Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Varese, il Progetto è stato presentato stamane nel corso di una conferenza presso la Prefettura di Milano, in Corso Monforte 31. La cerimonia, come di consueto, si è svolta alla presenza delle massime cariche civili e militari della regione.

Redazione