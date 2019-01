Sedici agenti accertatori per Basiglio

In occasione della festa di San Sebastiano che si è svolta domenica 20 gennaio a Locate di Triulzi, il sindaco di Basiglio Lidia Reale ha consegnato i tesserini di riconoscimento ai nuovi agenti volontari che opereranno sulla base delle direttive del comandante della polizia locale

Basiglio (21 gennaio 2019) – È iniziata con la messa nella chiesa di San Vittore e la successiva benedizione dei mezzi schierati in piazza Vittoria a Locate di Triulzi la festa di San Sebastiano, il patrono della polizia locale. Il parroco, al termine della funzione, ha benedetto tutti i mezzi schierati, tra i quali anche quelli della protezione civile e della polizia penitenziaria.

Alla cerimonia hanno preso parte i primi cittadini dei Comuni che hanno istituito il corpo intercomunale: Basiglio, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele e Siziano.

I sindaci hanno posto l’accento sull’importanza di unire le forze per gestire un territorio di oltre 40mila abitanti, migliorando così l’efficienza dei servizi svolti. E i dati fanno emergere che la prevenzione ha permesso di ridurre sensibilmente le sanzioni.

Il sindaco di Basiglio Lidia Reale ha voluto ringraziare chi porta la divisa, che ha delle “responsabilità in più rispetto agli altri dipendenti comunali, sia nei confronti dell’istituzione sia del cittadino. Fare l’agente in piccole realtà come le nostre non è certamente facile ed è per questo che abbiamo deciso di collaborare. I limiti di assunzioni imposte dalle normative vigenti ci vincolano molto ed è indispensabile che le istituzioni superiori ci supportino, affinché si riesca a garantire un crescente presidio sul nostro territorio”.

Il primo cittadino di Basiglio si è poi rivolta ai nuovi agenti accertatori nominati con decreto nei giorni scorsi. “Siete un esempio anche per le giovani generazioni su quello che si può fare, come volontari, per gli altri. Basiglio è molto vivace dal punto di vista associazionistico. Ed è da questo mondo, in particolare dall’Associazione nazionale carabinieri, che provengono i nostri sedici nuovi agenti accertatori. Vi ringrazio a nome di tutta la comunità, perché sono sicura che insieme riusciremo a migliorare ancora di più la nostra Basiglio”.

Nei prossimi giorni si svolgerà la prima riunione operativa.

Redazione