Buccinasco. Controllo del Vicinato, entra nella rete!

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 gennaio 2019 – È stata avviata in via sperimentale nei mesi scorsi la rete cittadina del Controllo del Vicinato, un progetto promosso e sollecitato dalla Prefettura di Milano che ha sottoscritto con il Comune di Buccinasco e altre Amministrazioni un Protocollo di Intesa.

Per entrare nella rete i cittadini interessati sono invitati a inviare un messaggio tramite WhatsApp al

numero 335 7668883, indicando il proprio nome e cognome oltre all’indirizzo di residenza. Dopo le

opportune verifiche, si riceverà un messaggio di conferma e si potrà iniziare a inviare le segnalazioni.

“La collaborazione dei cittadini – spiega il sindaco Rino Pruiti – e la partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità è fondamentale per il bene di tutti. Ringrazio i cittadini che ogni giorno, in varie forme, ci segnalano cosa non va sul territorio: significa che lo vivono, ne ‘occupano’ gli spazi, non lasciando vuoti che altri potrebbero occupare in maniera non consona. Purtroppo gli atti vandalici sono ancora numerosi: è importante osservare, vigilare e segnalare. Potremo così dare una mano alle Forze dell’Ordine che tutelano il territorio”.

“Entrare nella rete del Controllo del Vicinato – continua il sindaco – non significa diventare sceriffi fai-da-te, lo ribadisco. L’obiettivo della Prefettura, che abbiamo fatto nostro, è valorizzare al massimo la

collaborazione dei cittadini per contribuire a migliorare la sicurezza della comunità. Segnaleremo situazioni ed eventi attinenti il degrado e la sicurezza, tramite la rete mobile, senza mai sostituirci alle Forze dell’Ordine ed evitando di assumere comportamenti incauti o imprudenti”.

