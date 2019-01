CON LA ‘CINQUE MULINI’ GLI OCCHI DEGLI APPASSIONATI DI TUTTO IL MONDO SARANNO PUNTATI SULLA LOMBARDIA

ASSESSORE CAMBIAGHI A PRESENTAZIONE 87^EDIZIONE PROVA DI SAN VITTORE OLONA

L’OTTAVA GARA DEL CIRCUITO IAAF IN PROGRAMMA DOMENICA 27 GENNAIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – L’assessore regionale allo Sport e

Giovani, Martina Cambiaghi, ha partecipato alla presentazione

della 87^ edizione della Cinque Mulini, che si disputerà

domenica prossima, 27 gennaio. A fare gli onori di casa anche il

sindaco di San Vittore Olona Marilena Vercesi e il consigliere

comunale di Legnano Ornella Caimi.

LOMBARDIA AI VERTICI DELLA SPECIALITÀ – “Gli occhi di tutti gli

appassionati del mondo – ha detto l’assessore Cambiaghi –

saranno puntati ancora una volta su questa gara, la cui prima

edizione fu disputata nel 1933, e sul cross lombardo che da

sempre è ai vertici della specialità, come dimostrano i 35

Olimpionici lombardi che hanno preso parte a questa

manifestazione, che richiama gli specialisti di ogni parte del

mondo a confrontarsi su un terreno affascinante ma impervio”.

BANCO DI PROVA IN VISTA DEL MONDIALE – “‘Il cross più bello del

mondo’, come è stata ribattezzata dagli appassionati – ha

aggiunto l’assessore regionale a Sport e Giovani – è anche un

determinante banco di prova. Freddo, fango e terreno pesante di

questa classica del cross saranno un formidabile test per il

Campionato del Mondo che si disputerà ad Aarhus in Danimarca il

prossimo 30 marzo”.

TANTI CAMPIONI DEL PASSATO – A presentare le gare c’erano

Giuseppe Gallo Stampino presidente dell’Unione Sportiva San

Vittore Olona 1906 e Nicola Roggero telecronista e giornalista

sportivo.

Oltre a relatori come Gianni Mauri presidente di Fidal

Lombardia, hanno partecipato alla conferenza stampa personalità

che hanno fatto la storia della Cinque Mulini e dell’atletica

internazionale come Alberto Cova, Gabriella Dorio, Gaetano Erba,

Franco Fava e Francesco Panetta.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2019 – Ad aprire la due giorni di cross

saranno le gare studentesche che si disputeranno il 26 gennaio

“Tra i tantissimi protagonisti dell’edizione 2019 – ha ricordato

Cambiaghi – ci saranno anche i Vigili del Fuoco che, per la

terza volta su questo circuito disputeranno i campionati

italiani, giunti alla 13^ edizione”.

UN LIBRO PER STARE A TU PER TU COI BIG – Sabato 26 gennaio, alle

17.15, nella sala conferenze del Poli Hotel, quartier generale

della Cinque Mulini, inoltre l’Unione sportiva San Vittore Olona

ha organizzato ‘Cinque Mulini d’Autore’. Un evento che vedrà al

centro la vita e la carriera di Franco Arese cui Gianni Romeo,

Franco Fava e Fabio Monti, tre firme prestigiose del giornalismo

italiano, hanno dedicato il libro ‘Divieto di sosta’, storia e

vita di un campione’.

“La serata – ha concluso l’assessore – sarà una simpatica

occasione per ripercorrere le tappe della storia di un grande

uomo e di un grande campione, ma anche per conoscere i ‘big’ e

consegnare loro i pettorali di gara”.

