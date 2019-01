Giornata della Memoria, in Statale l’incontro “Memoria. I sopravvissuti raccontano” – 28 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – L’Università Statale di Milano celebra la Giornata della Memoria con due momenti di incontro entrambi in programma il 28 gennaio.

Alle ore 19, in aula Magna, la proiezione del documentario “Memoria” di Ruggero Gabbai e la presentazione dei progetti sulla Memoria dell’ateneo.

Al mattino, dalle ore 9, sala Napoleonica, un convegno sull’Italia fascista e le leggi razziali.

Si intitola “Memoria. I sopravvissuti raccontano” (28 gennaio, dalle ore 19, aula Magna, via Festa del Perdono 7), l’incontro in programma alla Statale con la proiezione del film documentario di Ruggero Gabbai sulla Shoah italiana intitolato “Memoria”.

Attraverso le interviste a 90 ebrei italiani sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, il film racconta, dalla viva voce dei testimoni, delle diverse fasi della Shoah italiana. A introdurre il film saranno Marilisa D’Amico, prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità dei Diritti dell’Università Statale, Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano. Prima della proiezione, sarà trasmesso un messaggio della senatrice a vita, Liliana Segre. Al termine della pellicola, la serata prosegue con il regista Ruggero Gabbai e un incontro dedicati ai progetti e alle iniziative dell’ateneo in difesa del valore civile e umano della memoria: interverranno i referenti delle iniziativa, quali Nando Dalla Chiesa, (“Progetto Memoria”), Emanuele Edallo, (“Ma poi che cos’è un nome?”), Giacomo Aresi, (“Promemoria_Auschwitz”) e Stefano Marrone (“La Statale e le epurazioni”). L’incontro è a ingresso gratuito. Per motivi organizzatavi è necessario registrarsi al link https://bit.ly/2MlGKe8

Ad aprire la giornata di iniziative, sempre il 28 gennaio, sarà il convegno “L’Italia ai tempi del ventennio fascista tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni dalla promulgazione delle leggi antiebraiche” (dalle ore 9 alle 18, sala Napoleonica via Sant’Antonio 12). Promosso dai dipartimenti di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e di Studi storici, il convegno, aperto dai saluti del rettore Elio Franzini, vedrà l’intervento di esperti e studiosi, tra cui il presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida che terrà un intervento sulle “radici” delle leggi razziali; Marilisa D’Amico, Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità dei Diritti dell’Università Statale e docente di Diritto costituzionale; Ivano Granata, docente di Storia contemporanea alla Statale; Lorenza Carlassare, Professoressa emerita di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Padova.

Redazione