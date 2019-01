«IL FUTURO DELL’INFORMAZIONE» L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI INCONTRA I GIORNALISTI E I COMUNICATORI, DIALOGANDO CON I GIOVANI GIORNALISTI DI DOMANI

IN OCCASIONE DELLA MEMORIA LITURGICA DI SAN FRANCESCO DI SALES, PATRONO DEI GIORNALISTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano 22 gennaio 2019 – Il mondo dell’informazione ha le sue fatiche, tuttavia episodi recenti dimostrano che il giornalismo sta ancora svolgendo un’importante funzione civile, mentre i giovani hanno ancora aspettative alte nei confronti di questa professione. Mentre queste attese non vanno deluse, sarà decisivo favorire un più intenso e proficuo scambio generazionale.

Proprio su questo tema fissa la sua attenzione il tradizionale incontro dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini con i giornalisti e i comunicatori, in programma sabato 26 gennaio, alle ore 10.30, all’Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio 7), in occasione della memoria liturgica del patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales.

Nel corso dell’evento dal titolo “Il futuro dell’informazione” l’Arcivescovo si confronterà con i responsabili delle scuole di giornalismo di alcuni atenei milanesi: Fausto Colombo (direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica di Milano), Claudio Lindner (vicedirettore del Master in giornalismo “Walter Tobagi” all’Università degli Studi di Milano), Marco Lombardi (direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica di Milano) e Ugo Savoia (coordinatore didattico del Master in Giornalismo alla Libera università di lingue e comunicazione – Iulm).

A seguire L’Arcivescovo dialogherà con alcuni studenti delle scuole di giornalismo sopra citate, rispondendo alle loro domande.

Modererà il dibattito Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire.

Redazione