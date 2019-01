M5S Lombardia. Integrazione tariffaria, Lega porti il tema nelle sedi opportune, no ai trucchetti di Sala e del PD regionale

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – “È almeno un mese che ripetiamo che l’integrazione tariffaria non c’entra nulla con ciò che vuole Sala e che il PD ha tentato di far passare in aula del Consiglio regionale il 18 dicembre scorso, presentando un “emendamento blitz” che nulla aveva a che fare con la discussione del bilancio.

Ci fa piacere che finalmente si siano scoperte le carte e ci sia arrivato anche il Capogruppo regionale della Lega Anelli: è solo un pretesto per aumentare il costo dei biglietti a Milano.

Ho presentato martedì scorso in Consiglio regionale una mozione per rimarcare l’urgenza del tema dell’integrazione tariffaria e sebbene la maggioranza l’abbia edulcorata ora la Giunta deve portare il tema nelle sedi opportune e cioè in Commissione regionale territorio-infrastrutture-trasporti.

A questo punto mi auguro che la Lombardia voglia seguirci su questo tema e non si faccia invischiare dai trucchetti di Sala”, così Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia.

Redazione