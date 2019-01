Marcallo con Casone/Oltre 5000 persone al Centro Cinofilo della Viola

Nel Milanese si afferma un centro all’avanguardia per la cura degli animali

Oltre 5000 persone al Centro Cinofilo Della Viola Di Marcallo

Nel primo semestre del 2019 stage con istruttori di fama internazionale:

il francese Jean Jacques Peton e lo svedese Andrea Minoia

__________________

(mi-lorenteggio.com) Marcallo con Casone, 22 gennaio 2019. Oltre 5 mila persone proprietarie di animali hanno scelto il “Centro Cinofilo della Viola” di Marcallo con Casone, alle porte di Milano, in cui operano professionisti di INPETRA (International Pet Trainer Association) coordinati da Michele Caricato, istruttore cinofilo ed esperto di livello internazionale della relazione uomo-cane.

È questo il bilancio del 2018 che conferma l’eccellenza raggiunta da questa innovativa struttura dell’Ovest Milanese che offre agli amanti degli animali e professionisti del settore servizi professionali a 360 gradi, attraverso scuola, corsi di formazione, speciali tecniche di addestramento, eventi ludici di aggregazione, nonché le tradizionali prestazioni di un centro cinofilo (allevamento, pensione, toelettatura, cremazione).



«Siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con un programma di alta qualità che risponde alle nuove tendenze sulla relazione uomo-cane e l’intervento di professionisti di fama internazionale, ad esempio per affrontare il tema della corretta gestione e recupero dei cani aggressivi. – afferma Michele Caricato – Ci lasciamo alle spalle un anno molto positivo in cui si è evidenziata una maggiore consapevolezza delle persone che hanno scelto il nostro Centro, ovvero la volontà di informarsi, studiare e formarsi in maniera adeguata per meglio rispondere a quelle che sono le reali esigenze del proprio animale domestico.

Oltre alla passeggiata e all’alimentazione, ci sono tante altre buone pratiche per fare stare veramente bene il proprio cane e renderlo più socievole. Siamo in Italia tra i pionieri di un nuovo approccio professionale alla gestione degli animali volto a innescare un progressivo rinnovamento culturale. Cani e

gatti sono compagni di vita, fanno parte della famiglia e bisogna prendersi cura di loro con il giusto equilibrio, senza “umanizzarli” in maniera eccessiva e tenendo conto di tutte le loro esigenze».

Nel primo semestre del 2019 nel Centro Cinofilo della Viola si svolgeranno diversi e importanti eventi, ecco i principali appuntamenti da mettere in agenda: lo stage del 2 e 3 marzo con il francese Jean Jacques Peton, istruttore cinofilo e docente del circuito INPETRA, sul tema “Manovre per la corretta gestione e recupero comportamentale di cani aggressivi”; il

campus di livello territoriale dal 18 al 24 marzo rivolto agli educatori, una full immersion per lavorare e fare pratica a stretto contatto con i cani; il corso di educatore professionale che inizierà il 30 marzo; lo stage del 6 e 7 aprile con l’istruttore svedese Andrea Minoia sulle attività olfattive (piste e ricerche) e applicazioni sul recupero comportamentale. Tutto ha inizio dall’utilizzo del naso. L’obiettivo è di educare il cane e di garantire il suo benessere, ad esempio si affronteranno diverse problematiche e si proveranno ricerche di persone e oggetti seguendo le tracce; il 14 aprile, in occasione del periodo pasquale, si svolgerà l’evento ludico “caccia alle uova”; il 4 maggio un corso di primo soccorso per proprietari di cani e corretta alimentazione; il 19 maggio uno stage sul comportamento del gatto; il 26 maggio un raduno ludico dedicato al bulldog francese, sull’esempio di quanto avviene in diverse parti del Nord Europa; il 30 giugno open day del Centro con installazione della piscina per cani.

Il Centro Cinofilo della Viola di Marcallo è una struttura di livello internazionale, si estende su una superficie complessiva di 40 mila metri quadrati, di cui 1500 mq riservati alla struttura scolastica di tre piani, dotata di una delle più grandi palestre italiane per lo svolgimento delle attività di addestramento al coperto.

Nella palestra si adotta anche il “Pet Power Ten”, un innovativo percorso in dieci tappe ideato proprio da due professionisti del Centro e che si sta diffondendo in tutto il mondo. Lo scopo è di mettere a disposizione dei proprietari le tecniche basilari che usano gli istruttori per migliorare progressivamente il comportamento del cane e insegnare il rispetto delle regole.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito web:

www.centrocinofilodellaviola.org.

Redazione