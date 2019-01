MILANO DIGITAL WEEK. PROLUNGATA AL 30 GENNAIO LA CALL FOR PROPOSAL

Cocco: “Raccolti già cento progetti. Vogliamo coinvolgere tutta la città per animare la seconda edizione della settimana dedicata al digitale”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – Prolungati i termini di partecipazione per la call for proposal della Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB – Interactive Advertising Bureau, Hublab e con MEET – Centro Internazionale per la Cultura digitale.

Oltre cento eventi sono già stati registrati sulla piattaforma www.milanodigitalweek.com per animare la seconda edizione, in programma dal 13 al 17 marzo 2019: cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi e lanciare il proprio appuntamento, per far scoprire le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale.

Saranno proprio queste iniziative a dare vita a un’intensa programmazione in città, che si incrocia con incontri, seminari, mostre e performance ideati e curati appositamente per la manifestazione.

“Vogliamo coinvolgere tutta la città – commenta l’assessore alla Trasformazione digitale Roberta Cocco – per animare la settimana con incontri, dibattiti, visite guidate, workshop, sperimentazioni, corsi di formazione, sui grandi temi dell’innovazione e su tutto ciò che il pubblico e il privato possono offrire grazie alla tecnologia. Abbiamo già ricevuto oltre cento progetti ma abbiamo prolungato i termini di raccolta idee per permettere a tutti di partecipare e portare il proprio contributo per far pulsare più forte il cuore digitale di Milano”.

Il tema dell’edizione di quest’anno è l’Intelligenza Urbana, ovvero la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla vita pubblica e privata dei cittadini. Partendo dall’intelligenza artificiale fino ai progetti digitali e innovativi che provengono da tutti gli attori attivi a Milano, Milano Digital Week sarà una fotografia della città contemporanea come terreno di coltura e di esperienze che derivano dalle radicali modifiche che il digitale impone alla vita di tutti i giorni.

Per candidare un evento o un’attività è sufficiente collegarsi al sito www.milanodigitalweek.com, cliccare su “Proponi evento” e attendere l’apertura di una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di spiegare l’idea in modo semplice e intuitivo. Per informazioni: info@milanodigitalweek.com

Redazione