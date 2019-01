Milano. Incendiata sede Lega

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019. Dopo l’incendio appiccato questa notte alla saracinesca della sede della Lega in Darsena, il Movimento Cinque Stelle esprime la propria condanna attraverso le parole del Consigliere Regionale Massimo De Rosa: “Si tratta di un episodio grave che condanniamo senza se e senza ma. È evidente che esasperare i toni del dibattito non serve e può essere dannoso. La politica ha il dovere di mettere un freno a questa escalation. Come? Coinvolgendo i cittadini, favorendone la partecipazione in prima persona al dibattito, attraverso proposte e risposte concrete, che è poi il motivo per cui è nato il Movimento, non giocando sui mal di pancia, o peggio, sulla rabbia delle persone”.

Redazione