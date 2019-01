Piano strategico metropolitano: al Municipio 8 di Milano per illustrarne l’aggiornamento

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – Domani alle ore 18.30, durante il Consiglio del Municipio 8, in via Quarenghi 21 a Milano, la vicesindaca della Città metropolitana di Milano, Arianna Censi, illustrerà l’aggiornamento al “Piano strategico metropolitano milanese” per il prossimo triennio 2019-2021.

Il Piano Strategico, oltre a essere l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città metropolitana, permette di configurare gli scenari e gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale. Inoltre, dà forma ad una “visione” di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti.

La Città metropolitana è stata la prima metropoli italiana ad approvare il Piano strategico triennale nel 2016 così come previsto dalla legge. Uno strumento, il Piano, di programmazione fondamentale che permette di governare l’area vasta alla luce delle priorità stabilite e riconosciute attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto, e coinvolge, i Comuni e gli attori del territorio.

