The North Face NEVER STOP MILANO: la community meneghina torna ad arrampicare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – A gennaio, l’appuntamento mensile della Community Never Stop Milano di The North Face torna da Manga Climbing: sabato 26 gennaio, gli appassionati potranno cimentarsi in una climbing session in compagnia, iscrivendosi al link https://www.eventbrite.co.uk/e/never-stop-milano-climbing-session-tickets-55080248506?aff=erelexpmlt

Il programma dell’evento, come sempre gratuito è il seguente:

30 Ritrovo presso la palestra Manga Climbing Via Privata Giovanni Livraghi, 25, Milano (MM1 Villa San Giovanni)

00 Inizio climbing session

00 Fine climbing session, possibilità di cambiarsi

Attrezzatura minima obbligatoria:

Porta le tue scarpette. In alternativa sarà possibile noleggiarle in loco al costo di 4 euro.

Per restare aggiornati: https://www.facebook.com/NeverStopMilano/

Per condividere l’esperienza sui social: #neverstopmilano

The North Face®

The North Face®, divisione di VF Outdoor, Inc., è stata fondata nel 1968 e ha sede ad Alameda, in California.

