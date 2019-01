TRIENNALE MILANO. HANS ULRICH OBRIST MAKING THE INVISIBLE VISIBLE: ART MEETS AI

LECTURE – DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 – ORE 17.00 – INGRESSO LIBERO

La Triennale di Milano presenta la prima di una serie di conversazioni dedicate al mondo dell’arte e del contemporaneo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2019 – In occasione di questa lecture, il curatore e critico Hans Ulrich Obrist, uno dei personaggi più influenti nel mondo dell’arte contemporanea, prenderà in considerazione il futuro della tecnologia, attingendo a una vasta gamma di progetti artistici per dimostrare le possibilità che l’intelligenza artificiale offre per la creazione di nuove forme d’arte.

Hans Ulrich Obrist (nato nel 1968 a Zurigo, in Svizzera) è co-direttore delle Serpentine Galleries, Londra. In precedenza è stato curatore del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Dall’epoca della sua prima mostra “World Soup” (The Kitchen Show) nel 1991 ha curato più di 300 esposizioni.

L’incontro si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.