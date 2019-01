ARGE ALP. ANCHE PER IL 2019 UN PREMIO DEDICATO AI GIOVANI ESPERTI IN CONTENUTI MULTIMEDIALI. DOMANDE ENTRO IL 31/3

‘MOLTEPLICITA’ E PLURILINGUISMO NELLE ALPI’ LO SLOGAN SCELTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2019 – La Comunità di Lavoro delle Regioni

Alpine ArgeAlp, di cui Regione Lombardia fa parte, ha indetto

anche per quest’anno un premio dedicato ai giovani esperti in

contenuti multimediali.

Lo sviluppo delle aree rurali del territorio nel 2019 è il tema

prioritario per le regioni membro e lo slogan scelto è

‘Molteplicità e plurilinguismo dei giovani nelle Alpi’.

La materia è molto articolata e comprende svariati settori quali

economia, innovazione, cultura, turismo, ambiente, mobilità,

traffico declinati nella molteplicità delle regioni alpine.

A questo riguardo è di grande importanza anche la realizzazione

delle infrastrutture nel rispetto di un ecosistema sensibile.

Il premio è volto a valorizzare esperienze, storie, racconti

legate al plurilinguismo, espressione della varietà e

dell’integrazione presente nei territori Arge Alp.

TRE CATEGORIE – I servizi dovranno essere presentato in italiano

oppure in tedesco, quale rappresentazione delle lingue ufficiali

delle regioni di Arge Alpe, e racconteranno la varietà e

molteplicità dei giovani nelle Alpi, con riferimento alle più

svariate lingue (non solo italiano e tedesco) presenti nei vari

/territori, sia per quanto riguarda le storie che si

racconteranno nei contributi

giornalistici (online e print), sia con le fotografie.

Il Premio Arge Alp 2019 è rivolto alle scuole, ai centri di

formazione professionale e alle associazioni giovanili delle

regioni membro dell’Arge Alp che dispongono di un proprio

giornale. Il premio è complessivamente di 17.500 euro e si

divide in tre categorie (Print, Online/Social Media e

Fotografia), tanto per i contributi in lingua italiana, quanto

per quelli in lingua tedesca.

I vincitori riceveranno un premio in denaro di 2.000 euro, i

secondi classificati di 1.000 euro ed i terzi classificati 500

euro ciascuno.

SELEZIONE IN PIU’ FASI – Una giuria selezionerà tre elaborati

finalisti per ciascuna regione nell’ambito di ciascuna delle

tre categorie concorsuali (Print, Online/Social Media e

Fotografia). La selezione preliminare avverrà entro il 1/5/2019.

I 15 finalisti definitivi (3 finalisti per ciascuna categoria e

lingua) verranno individuati entro il 31/5/2019 da una giuria

specialistica.

LETTERA MOTIVAZIONALE – La domanda deve essere corredata di una

lettera motivazionale, una copia digitale della pubblicazione,

una copia della carta d’identità dei partecipanti e una

dichiarazione dei partecipanti che dispongono di tutti i diritti

sui testi e che per mezzo dei testi non vengono lesi i diritti

di terzi.

DOMANDE E PREMIAZIONE – Le domande possono essere presentate

fino al 31 marzo 2019 scrivendo a:

Paolo Sabbadini – Regione Lombardia – Presidenza Relazioni

Internazionali – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano –

paolo_sabbadini@regione.lombardia.it.

La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione della

Conferenza dei Capi di Governo Arge Alp, il 5 Luglio 2019, in

Alto Adige, attuale presidente di turno